Aman Dikkat! Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi daha keşfedildi
Koronavirüs (Covid-19) belası tüm dünyada can almaya devam ederken, bugüne kadar bilinmeyen yeni bir belirtisi daha keşfedildi. Her 30 hastadan 1’inde, göz akının iltihaplanması olan ve ‘pembe göz’ olarak da bilinen rahatsızlığa rastlandı.
Koronavirüs (Covid-19) belası tüm dünyada can almaya devam ediyor. Sürekli mutasyona uğrayan Covid-19'un yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı. Kuru öksürük, ateş, baş ağrısı, solunum darlığı gibi belirtilere son olarak 'Pembe göz' denilen göz akının iltihaplanması da eklendi. Pembe göz rahatsızlığı her 30 koronavirüs hastasından birinde görüldü...
Amerikan Oftalmoloji Akademisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda koronavirüsün şimdiye kadar açıklanmayan bir belirtisinin daha keşfedildiğini duyurdu. Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de COVID-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi.
ABD’li doktorlar, Çin’deki birçok hastaneden toplanan sağlık verilerinin yer aldığı başka çalışmalara da dikkat çekerek, bu araştırmada 1099 koronavirüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.
Diğer belirtiler de varsa DİKKAT!
Konjoktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanması olarak tarif ediliyor.