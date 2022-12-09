Aman dikkat acele edin son günler! Ehliyet almak 10 bin TL'yi aşacak kontenjanlar doldu
Yeni yılla ilgili olarak ehliyet almak isteyenleri üzecek bir haber geldi. Artan sınav ve harç bedellerine sürücü kursları da eklenince, ehliyet almak için 10 bin lirayı gözden çıkarmak gerekecek. Zam gelmeden ehliyet almak isteyenler ise Aralık ayında kurs kontenjanlarını doldurmuş durumda.
Ehliyet almanın maliyeti artıyor. 2023 yılı birlikte birçok şeye zam gelmesi beklenirken, fiyat artışlarından ehliyet de nasibini alacak. Yeni yılda ehliyette kurs, harç ve sınav bedelleri artıyor.
Sınav ve harç bedellerine bir de sürücü kursunun eğitim ücreti de eklenince, ehliyet almak için 10 bin liradan fazla ücreti gözden çıkarmak gerekecek.
B sınıfı ehliyet 10 binin üzerinde olacak
2022’de 130 lira yazılı sınav harcı, yazılı sınavı geçtikten sonra 160 lira direksiyon sınav harcı ödeniyor ve eğitimlere başlanıyor.
Kurs ücreti 7 bin 60 lira. 2023 yılında B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Yani B sınıfı bir ehliyetin maliyeti 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.