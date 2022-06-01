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Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Hem sahne kıyafetleri hem de iddialı şarkıları ile Gülşen son günlerin en gözde isimlerinden. Yapılan eleştirilere kulaklarını tıkayan ve önüne bakan Gülsen'in son paylaşımı ise yine ses getirdi. Gülşen, Elle Style Awards Töreni'nde tekerlekli sandalyeli videosunu paylaştı. Bülent Ersoy'a gönderme yapan Gülşen, paylaşımına "Otriş giyip 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik' demez mi?" yazarak yine ilgi çekmeyi başardı.

Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Yaptıkları, giydikleri ve sınırları iyice zorladığı sahne şovları ile magazinin zirvesindeki isim Gülşen, geçtiğimiz gün şıklık yarışının yaşandığı, Elle Style Awards Töreni gecesinde  katıldı. 

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Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Törende tekerlekli sandalye pozu dikkat çekti. Diva Bülent Ersoy'a gönderme yapan Gülşen, etiketlendiği paylaşımda, "Otriş giyip 'Bülent Ersoy'dan neyim eksik' demez mi?" yazdı. Kısa sürede etkileşim alan bu paylaşıma şimdilik  Bülent Ersoy sessiz...

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Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Gülşen, ödül gecesinde "yılın stil ikonu" ödülünü almıştı. Güzel şarkıcı son günlerde iddialı şovlarıyla gündemden düşmüyor...

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Aman Bülent Ersoy bunu görmesin! Gülşen Diva'ya özendi olanlar oldu

Meşhur olduğu 90'lı yıllardan bu yana ince ve fit fiziğiyle bilinen Gülşen, sarı saçlarından vazgeçemiyor.

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