Amal Clooney'den dünya liderlerine Cemal Kaşıkçı tepkisi!
İngiltere'nin Basın Özgürlüğü Özel Temsilcisi ve İnsan Hakları Avukatı Amal Clooney, dünya liderlerinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili omuz silkmenin çok az ötesine geçtiğini belirtti.
İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı"nda konuşan Clooney, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında, dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştiren Amal Clooney, ABD liderinin medyaya iftira attığını ve gazetecileri dünya çapında hedef haline getirdiğini ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Kaşıkçı cinayetine değinirken, "Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın bir Suudi diplomatik mülkü içinde öldürüldüğü dünyada kaderciliğe teslim olmak kolay olurdu" dedi.
Hunt, düzenledikleri konferansa 100'den fazla ülkeden 60'ı bakan düzeyinde resmi temsilcinin ve bin 500 gazetecinin katılmasını "olumlu bir adım"şeklinde nitelendirdi.