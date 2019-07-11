Amal Clooney'den dünya liderlerine Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlıklarının Londra'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı"nda konuşan Clooney, "Geçen yıl Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı İstanbul'da, Suudi Arabistan yetkililerinin işkencesiyle öldürüldüğünde ve parçalara ayrıldığında, dünya liderleri buna ortaklaşa omuz silkmenin çok az ötesine geçen bir tepki verdi" ifadesini kullandı.





