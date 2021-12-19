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Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaç, Avrupa Birliği (AB) tarafından kullanım için onaylanmadı. İlaç, Avrupa İlaç Ajansına (EMA) göre erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmazken beyin taramalarında da şişkinlik ve kanama gibi yan etkiler gözlendi. Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar ise binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini savundu.

Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

ABD, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer tedavisi için yeni bir ilaca onay vermiş ve karar tartışmaları beraberinde getirmişti.

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Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

Ancak söz konusu ilaç, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay alamadı.

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Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

Karar, erken seviye Alzheimer hastası olan 3 bin kişiyle yapılan iki deneyin sonuçlarına dayandırıldı.

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Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı

EMA'ya göre ilaç, erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmadı.

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