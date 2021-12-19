Alzheimer ilacına Avrupa Birliği'nden onay çıkmadı
Alzheimer tedavisinde kullanılan ilaç, Avrupa Birliği (AB) tarafından kullanım için onaylanmadı. İlaç, Avrupa İlaç Ajansına (EMA) göre erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmazken beyin taramalarında da şişkinlik ve kanama gibi yan etkiler gözlendi. Alzheimer üzerine çalışma yapan kurumlar ise binlerce kişi için önemli bir tedavi seçeneğinin yok edildiğini savundu.
ABD, yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez Alzheimer tedavisi için yeni bir ilaca onay vermiş ve karar tartışmaları beraberinde getirmişti.
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Ancak söz konusu ilaç, Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay alamadı.
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Karar, erken seviye Alzheimer hastası olan 3 bin kişiyle yapılan iki deneyin sonuçlarına dayandırıldı.
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EMA'ya göre ilaç, erken seviye Alzheimer hastalarında etkili olmadı.
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