Altını fiyatları neden düştü altın alacaklar dikkat analistler uyardı

Altın fiyatlarında son iki gündür düşüş yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgınının Çin'in ardından Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini artırması altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşanmasına neden oluyor. Peki altının bu kadar sert düşmesinin asıl nedeni ne, altını olanlar ne yapmalı? İşte analistlerin görüşleri...

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Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, hafta başında 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.

Aşı bulundu haberi altını frenledi

Analistler, koronavirüs salgınında son dönemdeki vaka artışının altın fiyatlarında yüksek oynaklığı beraberinde getirdiğini belirtti. Altının ons fiyatının şubat ayında en düşük 1.547, en yüksek 1.689 dolar seviyelerini gördüğünü ifade eden analistler, uluslararası medyada yer alan Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) altın rezervlerinin bir kısmını satabileceği ve koronavirüsün iyileştirilmesinde kullanılabilecek aşının bulunduğuna dair söylentilerle altının ons fiyatının dün 1.628 dolara kadar geri çekildiğini söyledi. Analistler, dün konuya ilişkin herhangi bir gelişme olmaması sebebiyle altının ons fiyatının tekrar direnç olarak kabul edilen 1.660 dolar seviyesini test ederek 1.650 dolar seviyesinde dengelendiğini kaydetti. Altının ons fiyatındaki geri çekilmeyle dün 319 liraya gerileyen gram altın, tekrar yükselerek 325 liranın üzerinde dengelendi.

Ender rastlanılan bir durum

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi. Küresel ekonomik gidişata yönelik endişelerin varlık fiyatlarındaki etkisini gösteren bir başka göstergenin dolar/Japon yeni paritesi olduğunu belirten analistler, yenin beklentilerin aksine dolar karşısında değer kaybettiğine dikkati çekti.

Panik alımlardan sakınılmalı

Analistler, avro/dolar paritesinin de son 3 yılın en düşüğüne geldiğini, yatırımcıların belirsizliklerin artmasıyla riskleri azaltmak amacıyla altın ve dolara yöneldiğini belirtti.Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.