Altındaki yükseliş ne zamana kadar devam edecek? Uzman isimlerden çarpıcı analizler

Altın fiyatları son dönemde tekrar yükselişe geçti. Altın daha da yükselir mi sorusu gündeme gelirken uzaman sisimlerden kritik değerlendirmeler geldi.

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Altında yaşanan yükselişte corona virüsüne karşı artırılan likidite ve salgında ikinci dalga endişeleri etkili oldu. Gram altın 391 TL seviyesine yükselirken ons altın da 1.775 doların üzerinde bulunuyor.

İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Temmuz başında fiyatlarda bir düzeltme hareketi beklediğini kaydetti.

Sözcü'den Barış Özcan'ın haberine göre, Corona salgını ile başlayan süreçte tarihi zirvelerini yenileyen altın fiyatlarında son dönemde yine rekor seviyelere yaklaştığı görülüyor. İç piyasada dolar/TL sakin seyretse de ons altında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. 1.775 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın fiyatlarında eğilim artış yönünde

"Yüksel likidite ve ikinci dalga korkusu…"

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk altında yaşanan yükselişi sozcu.com.tr’ye yorumladı.

Dış piyasada altının yükselmesinde etkili olan iki gelişmeyi paylaşan Yıldırımtürk, “Birincisi yüksek likidite ve yüksek likiditenin getirdiği eksi faiz. Bu yüksek likidite ile birlikte bütün yatırım araçlarında bir yükselme oluyor. Beraber yükselip beraber düşüyorlar.

Bir diğer önemli sebep corona salgınında ikinci dalga endişesi. Artan vaka sayıları yatırımcıları tekrar güvenli liman arayışına itiyor. Özellikle atın fonları alımlarını sürdürüyor.” dedi.

“Hafta sonuna kadar yükselebilir”

Vergi ve TL swaplarının kapatılması gibi önlemlerle iç piyasada dolar/TL’nin sakin seyrettiğini belirten Yıldırımtürk, “Gram altın dün 388 TL’den kapanmıştı. Bugün 393-395 TL seviyeleri görülebilir. Bu hafta sonuna kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ons altında 1.785 dolar olasılığı var. Gram fiyatında da bir ihtimal 397 TL görülebilir. ” açıklamasında bulundu.

“Temmuz başında düzeltme hareketi gelebilir”

Temmuz ayının ilk haftalarında bir düzeltme hareketi beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırımtürk, “O zaman da gram altın 370 TL seviyesine gerileyebilir. Tahminim bu yönde ancak öngörüde bulunmak oldukça zor. Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 25 baz puanlık bir indirim bekleniyor. Piyasa zaten şu an bu indirimi fiyatladı. O nedenle dolar/TL’de önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ancak faizi sabit tutarsa dolarda 6.80 seviyesi görülebilir. Bu da gram fiyatı etkiler.” ifadelerini kullandı.

"2021’de 2.300 dolar görülebilir"

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Bol likidite ortamının yanında corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin altına yaramaya devam etiğini belirten Nalbantlı, “ABD’de yeni teşvik paketi konuşulurken, tahvil getirilerinde düşüş görülüyor. Virüs tarafında ise yeniden açılma sonrası bir çok ülkede yeniden kapanma ve karantinalar uygulanmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Çin’in başkenti Pekin’de karantina uygulaması görülürken, ABD’de ülke çapındaki toplam vaka sayısı son iki hafta içerisinde yüzde 15 arttı. En çok vaka görülen Florida, Güney Carolina, Georgia, Teksas’da karantinaya dönüş görüşülüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada pandeminin büyüdüğünü, vaka ve ölüm sayısı artmaya devam ettiğini belirtti.” dedi.

Genel olarak gelişmeleri ve para politikalarını değerlendirdiğinde 2021 yılında Ons altın tarafında 2.300 dolar, gram altında ise 500 liranın görüleceğini düşündüğünü belirten Nalbantlı, “Gram altında 350 TL, ons altında ise 1.675 dolar seviyeleri kısa vadeli düzeltmelerde destek olarak önemli seviyeler.” ifadelerini kullandı.

ABD-Çin etkisi

ÜNLÜ & Co’mment bilgi notunda da ons altının 1.750 doların üzerine yerleştiğine vurgu yapıldı. Teknik olarak önemli seviyelerin kırılmasının ardından momentum kazanan altının ons fiyatının, yukarı yönlü eğilimini koruduğu belirtilen notta, “Bu noktada 1.750 doların üzerinde kalındıkça 1.770 doların sonraki hedef seviye olduğuna vurgu yapmıştık. Kaldı ki corona virüsünde ikinci dalga endişelerinin tam olarak ortadan kalkmaması ve ABD-Çin ilişkilerine dair soru işaretleri de ons altına yönelimi destekler nitelikte.” ifadelerine yer verildi.