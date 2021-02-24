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Altında yükseliş sürecek mi? Teknik uzman ons altında hedefi gösterdi

Altın fiyatları yükselişte, günlerdir düşüş yaşayan gram altın yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Tunç Şatıroğlu, 1809 dolar seviyesindeki ons altına dikkat çekerek, "Altının dün bahsettiğim 1830 bölgesine devam etmesini bekliyorum." dedi.

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Gram altın fiyatlarındaki yükseliş yaklaşık 20 liraya ulaştı. Altının gram fiyatı şu sıralarda 417 lira bandında alıcı buluyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişe birlikte çeyrek altın 684 liradan, cumhuriyet altını 2 bin 789 liradan satılıyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından altın ve gümüşle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Altın fiyatları yükselişte

Altının ons fiyatı da altın gibi yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 1809 dolar seviyesine ulaştı. Altında yaşanan bu hareketlenme altın yatırımcısını memnun ederken, altına yatırım yapmak isteyenleri de harekete geçirdi. Son 1 yılda yakaladığı yükseliş trendiyle birçok yatırımdan daha çok kazandıran altın fiyatları son dönemdeki düşüşünü tamamlamış gibi gözüküyor.

Kısa vadede ons altın 1830 dolara yükselebilir

Altın fiyatlarıyla ilgili twitter hesabından yorumlarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "

Altın, dün piyasalardaki sert düşüşlere rağmen iyi durdu. Göstergeler AL konumunda devam ediyor. Dolar endeksindeki düşüş devam ediyor ve ABD 10 yıllık faizlerinde de gerileme var. Altının dün bahsettiğim 1830 bölgesine devam etmesini bekliyorum.

İfadelerini kullandı.

Gümüşte yön yukarı mı?

Gümüş fiyatlarında da yükseliş sürüyor. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 36 kuruş seviyesine geldi. Gümüş fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş fiyatları da dün düşmüş olsa da 27,44 üzerinde destek bulduğunu görüyoruz. Altın yükselişe geçince 29 bölgesine hızlı gelebilir ve ilk seferde de geçebilir. O zaman hedefi 33 olacaktır. Daha ayrıntılı seyir soruluyor ancak daha fazlasını bilmem imkansızdır." İddiasında bulundu.

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