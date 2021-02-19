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Altında yükseliş için teknik şartlar hazır! Piyasa uzmanı altın yatırımcısına tarih verdi

400 TL'in altına düşerek yatırımcısını büyük şok yaşatan altının geleceği merak konusu... Piyasa analist Tunç Şatıroğlu, 'altın fiyatlarının yükselişe geçmesi teknik şartları hazır' dedi. Şatıroğlu, altındaki bu yükseliş için önümüzdeki haftaya dikkat çekti.

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Altın yatırımı bulunan büyük hüsrana uğradı. Kasım ayında gramı 540 küsür lira olan altının gramı 400 Türk Lirası'nın altına indi. İşin kötü tarafı altın uzun süredir de düşüş trendinden çıkamıyor.. Düşüş eğilimi haftanın sonu günün de sürüyor.. Bunu Merkez Bankası'nın faiz sabit tutma kararı da tetikledi. Altında güncel gelişmeler bu şekildeyken, teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yatırımcı için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altında çıkış işin teknik manada her şey hazır diyen Şatıroğlu, 'önümüzdeki hafta yükselişler görebiliriz' dedi.

Altında düşüş devam ediyor
Altında psikolojik eşik kırıldı ve 7 ay sonra Gram altın 400 liranın altına düşerek 397 liraya geriledi. Altın fiyatlarıyla birlikte altının onsu da düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 1774 dolar seviyesine geriledi. 

Şatıroğlu: Altının yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır
Altındaki düşüşü Twitter hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın tekrar 1763 desteğine kadar geldi. Göstergeler aşırı satış bölgesine geldi ve neredeyse dibi buldu. Yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır. Haber akışı da destek olursa haftaya yükselişlerin başladığını görürüz."

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