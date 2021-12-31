Altında yıl sonu sürprizi! 31 Aralık gram altın 765 lirayı aştı uzmanlar ne diyor 2022 yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları, ABD istihdam verisi sonrasında 1.800 dolardan 1.815 doların üzerine yükseldi. Değerli metaldeki son yükselişe rağmen ons altın fiyatı sene başına göre hala aşağıda. Öte yandan gram altında yükseliş devam ediyor. Dün 750 lira sınırını aşan altın yılın son işlem gününde 770 liraya doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Altın fiyatları ABD istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesiyle gerileyen dolar ve tahvil faizlerinden destek bularak yükseldi. Gram altın ise Dolar/TL ’nin 13 seviyesinin üzerine yükselmesiyle 770 TL civarında bulunuyor.
31 Aralık altın fiyatları
Gram: 767,92
Çeyrek: 1.291,00
Yarım: 2.560,00
Cumhuriyet: 5.128,00
Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Altın 2020 yılındaki ralliyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 2021’e son 42 yılın en kötü ilk çeyrek performanslarından biriyle başlamıştı. En son 2018 yılını kayıpla kapatan değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 4,24 aşağıda bulunuyor.
İslam Memiş 'açıkta kalmamak için bunu yapın' dedi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Düşecek mi, çıkacak mı? Bu düşünce ile yola devam edenler, yatırım yapanlar zarar edecek. Bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır. Arkadaşlar bu altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. Bir kilogram altın alıyorsunuz. Elinizde 1 kilogram altın var bunu 57 bin 900 dolara bozduruyorsunuz. Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil direk altın-dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bunu yapmak zorundasınız." dedi.