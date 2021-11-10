Altında yeni rekor! Gram altın 573 lirayı gördü yükseliş sürecek

Gram altın, küresel piyasalardaki yatay seyre rağmen rekor tazeledi. 25 Ekim'de 567 TL'ye kadar çıkan gram altın, 573 TL'ye kadar tırmandı. Şu sıralar ise 572 liradan alıcı buluyor.

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Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren altın bu hafta dolar/TL’nin 9,70 eksenine oturmasıyla 10 Kasım’da rekor tazeledi. Kasım ayı başından bu yana dolar/TL’nin 20 kuruşa yakın yükselmesi ve küresel altın fiyatlarındaki ralli, gram altın fiyatlarını da yeni bir rekor seviyeye taşımış oldu.

Dolar/TL’deki yükseliş büyük oranda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceğine dair beklentilerden kaynaklanırken, küresel altın fiyatları Fed’in tapering açıklamasına rağmen faizleri artırmakta aceleci davranmayacağını belirtmesiyle yükseldi.

Ons altın çarşamba günü 1.825 dolar civarında işlem görürken dolar/TL 9,74 seviyesinde bulunuyor.

Gram: 572,02 Çeyrek: 938,00 Yarım: 1.885,00 Cumhuriyet: 3.756,00

Uzmanlar gram altında yükselişin süreceğini yeni hedefin ise 590 lira olduğunu açıkladı.