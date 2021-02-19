Altında serbest düşüş devam eder mi? Uzmanlardan bomba tahmin
Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam edecek mi? Altın almanın mı satmanın mı zamanı? InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ve Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşe dair önemli değerlendirdirmelerde bulundu.
Hürriyet'ten İsmail Sarı ve Gaye Kobal imzalı haberinde "Bugünlerde 398-400 lira bandında işlem gören altın neden değer kaybediyor?" sorusunu yanıtlayan uzmanlar söz konusu düşüşte kur hareketlerinin de etkili olduğunun altını çizdi.
Yatırım danışmanı Eda Karadağ "Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor" ifadelerini kullandı. Sarı ve Kobal'ın uzmanlara yönelttiği sorular ve bunlara aldıkları yanıtlar şöyle:
Altının gram fiyatı 3.5 ay içinde 140 liradan fazla geriledi. Bu hızlı düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Hangi faktörler etkili oldu?
Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8.57’den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL’nin altında 6.95 TL’ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu.
Eda Karadağ: Gram altın düşüşünde, Dolar/TL ve ons altının hareketi etkili oldu. 6 Kasım günü Dolar/TL’de 8 TL’nin üzerinde bir seyir görülürken, ons altında 1960 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve gram altında da 520 TL’nin üzerine doğru tepkiler başlamıştı.