Altında rüzgar tersine döndü! Altın fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlar açıkladı
Doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekledi. Altının ons fiyatı 1.810 doları aştı. Gram altın da 410 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş trendini değerlendirdi. İşte detaylar...
ABD dolarının önemli para birimleri karşısında zayıflamasından ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesinden destek alan altın fiyatı yukarı hareketini devam ettiriyor.
Dün 1801-1803 dolar/ons direncini kıran spot altın fiyatı bu sabah 1816,03 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 1810,76 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Altın neden yükseliyor? Analistler değerlendirdi
Analistler, Joe Biden’in koronavirüs yardım paketinin Kongre’den geçmesi için adımların atılmaya başlanmasının yeniden enflasyon baskılarını gündeme getirmesi koruma amaçlı olarak altın alımını yeniden ön plana çıkardı.
ECB Başkanı Lagarde’nin borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışlarından rahatsız olunduğunu açıkça işaret etmesi de altın fiyatına destek verdi.