Altında neler oluyor 27 Haziran gram altın 950 lirayı gördü! Uzmanlar da beklemiyordu İslam Memiş 'nakitlerinizi hazırlayın' dedi
27 Haziran 2022 altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. BDDK'nın kararı sonrası altın ve dolar resmen çakıldı sabah saatlerinde altın 950 liradan işlem gördü. Uzmanlar düşüş için ne diyor? İslam Memiş'ten de altın için bomba açıklamalar geldi. Ev ve araba alacaklar da dikkat! İşte haftanın ilk işlem gününde fiyatlar...
Haftanın piyasalara açıldığı ilk gün olan 27 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki değişimin etkili olduğu altın fiyatlarında 27 Haziran Pazartesi gününe 950 lira seviyesinde başladı şu sıralar 985 liradan işlem görüyor.Dolar da 16,61 liradan işlem görüyor.
27 Haziran altın fiyatları şöyle: Gram altın 985,48 lira, çeyrek altın 1.637 lira, yarım altın 3.275, cumhuriyet altını 6.526
Ons altın fiyatı 1800 dolar üzerindeki seyrine devam ederken, uluslararası piyasalarda 1835 dolara satılıyor.
Gram altının yerini alacak
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, geçen yıl peynir ekmek gibi satılan gram altının 10’da 1’ine denk gelen 0,10 gram altınların yerini bu yıl gram altının 20’de 1’ine denk gelen 0,05 gram altınların alabileceğini söyledi.