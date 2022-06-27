Altında neler oluyor 27 Haziran gram altın 950 lirayı gördü! Uzmanlar da beklemiyordu İslam Memiş 'nakitlerinizi hazırlayın' dedi

Haftanın piyasalara açıldığı ilk gün olan 27 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurundaki değişimin etkili olduğu altın fiyatlarında 27 Haziran Pazartesi gününe 950 lira seviyesinde başladı şu sıralar 985 liradan işlem görüyor.Dolar da 16,61 liradan işlem görüyor.