Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den altın açıklaması

Altın alım satımında yeni bir düzenlemenin geldiğini ve nakit devrinin kapandığı iddiaları üzerine bir açıklama yapıldı. Darphane'den yapılan açıklamada altın alım-satım süreçlerinin tamamen dijital bir takip mekanizmasına bağlanacağı belirtildi. Sınır olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek.

CNBC-e'ye Darphane'den yapılan açıklamada kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı ortadan kaldırmak amacıyla alım-satım işlemlerinde yeni dönem başladığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), 2026 yılının nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanacak. Yeni dönemle birlikte, altın alım-satım süreçleri tamamen dijital bir takip mekanizmasına bağlanacak.

30 BİN LİRA SINIRI DEVAM EDECEK

Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit yapabilecek.

KMTS uygulaması devreye girdiğinde, altın alım-satım işlemleri tamamen kayıt altına alınacak ve kuyumcularda nakit ödeme dönemi sonlanacak.

Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelecek. Kuyumcuya altın satmaya gelen kişiye fatura kesilecek, ödeme bankaya yatırılacak.