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Altında kritik zamanlar! Piyasalar dikkatli analistlerden önemli açıklamalar

Haftaya düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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Geçen haftanın son işlem gününde, 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 387,4 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 385,7 lira seviyesinde seyretti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satıldı. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.718 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları üzerinde baskı

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Gözler kritik toplantılara çevrildi

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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