Altında 'İmamoğlu' hareketliliği: Gram altın 4 bin lirayı aştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ü aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası borsa ve dövizde olduğu altında da hareketlilik yaşandı. Operasyonlar sonrasında 4 bin lirayı aşan gram altım saat 10.50 sıralarında 3 bin 871 TL'den satışa sunuluyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ü aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından piyasalar sert tepki verdi. Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlarken, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Gram altın, tarihte ilk kez 4 bin lira seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Operasyon haberleriyle birlikte piyasalarda oluşan belirsizlik ortamı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Küresel piyasalarda spot ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 38 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda ons altındaki bu yükseliş, döviz kurlarındaki sert hareketlerle birleşince gram altında rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRAYI AŞTI, ARDINDAN GERİLEDİ

Döviz kurlarında yaşanan yüzde 10’u aşan yükseliş, gram altının fiyatında sert bir artışa neden oldu. Sabah saatlerinde 4 bin 68 liraya kadar çıkan gram altın, bu seviyede tutunamayarak kademeli bir düşüş yaşadı. Gün içerisinde dalgalı seyrini sürdüren gram altın, saat 10.50 sıralarında 3 bin 871 TL seviyesinden işlem görüyor.