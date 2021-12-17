Altında görülmemiş rakamlar! Gram altın 900 TL'yi aştı çeyrek 1500 liraya gidiyor
Haftaya 795 TL seviyesinde başlayan gram altın, cuma günü 925 TL civarında işlem görüyor. Gram altın 5 günde tam 114 lira arttı. Çeyrek altın, 1.500 TL civarında bulunurken Cumhuriyet altını 6.000 TL civarında seyrediyor. Uzmanlara göre altında yükseliş sürecek.
Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 dolara çıkması ve Dolar/TL 'nin 15,69 seviyesine yükselmesiyle 900 TL'nin üzerine çıktı.
Hafta başından bu yana 110 TL'den fazla yükseliş kaydeden gram altın, 925 TL civarında bulunuyor.
Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, haftaya 796 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL'deki yükselişle 800 TL'yi geçerek 837 TL’ye kadar ulaşmıştı.
17 Aralık altın fiyatları
Gram: 925,30
Çeyrek: 1.507,00