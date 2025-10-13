Altında fren patladı! Yeni haftaya rekorla başladı, uzmanlardan heyecanlandıran açıklama
Yeni haftaya rekorla başlayan altın fiyatları, yatırımcıların odağında... ABD-Çin arasındaki gerilim güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 4 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın, gram altında fiyat ne oldu? Uzmanlara göre yükselişin devamı var. İşte altın piyasası ve son tahminler...
Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, 5 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 9 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 260 liradan satılıyor.
REKOR KIRDI
Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise bugün 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda 4 bin 67 dolarda seyrediyor.
Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle altın fiyatlarında yükselişler görülürken artan risk algısı altın fiyatlarını destekliyor.
YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 54 ARTIŞ
Altın, yılın başından bu yana yüzde 54 değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik risklerin artması, merkez bankalarının güçlü altın alımları, borsa yatırım fonlarına yönelim ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri etkili oldu.