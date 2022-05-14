Altında donun var mı? 'Al sana dekolte' deyip paylaştı! Ahmet Çakar'a Burcu Biricik Yeşim Salkım fena ayar verdi

Akit TV'de katıldığı bir programda eski milletvekili Ahmet Çakar "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur." diyerek Melis Sezen'i hedef almıştı.