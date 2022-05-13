Altında donun var mı? Ahmet Çakar'a Burcu Biricik Yeşim Salkım fena ayar verdi: 'Al sana dekolte' deyip paylaştı
Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'ı kıyafeti üzerinden hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a Burcu Biricik ve Yeşim Salkım'dan sert tepki geldi.
Akit TV'de katıldığı bir programda eski milletvekili Ahmet Çakar "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur." diyerek Melis Sezen'i hedef almıştı.
Sözlerini sürdüren Çakar "Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş, yani bu ahlaksızlığın danikasıdır” demişti.
Başörtülü kızlara da dil uzatan Çakar "Başında başörtü, altında streçli pantalon. Kızım bari başörtüsü örtme, insaf et. Delikanlı genç, başörtülü kızla parkta öpüşüyorlar, sarmaş dolaş. Oğlum sen nasıl delikanlısın? Allah'tan korkun bunlara müdahale etmek lazım." demişti.
Çakar'ın sözlerine 3,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Camdaki Kız'ın başarılı oyuncu Burcu Biricik, eski vekile sert sözlerle yükledi.