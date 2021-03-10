Altın yatırımcısına 'Suriye altını' uyarısı! Uzmanlar bile zor ayırt ediyor bu yazıya dikkat edin

21 ayar olan ve Suriye altını olarak bilinen altının uzmanlar tarafından bile ayırt edilmesinin güç olduğunu dile getiren Özdinç, 22 ayarlı altın ile arasında ciddi fiyat farkı olduğunu ve hem kuyumcu esnafının hem de altın alacakların dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.