BIST 11.369
DOLAR 42,81
EURO 50,25
ALTIN 6.070,31
HABER /  EKONOMİ

Altın ve gümüş fiyatlarına ne oldu? Tarihte ilk kez sınır aşıldı gümüş ve altın çıldırdı

Altın ve gümüş fiyatlarına ne oldu? Tarihte ilk kez sınır aşıldı gümüş ve altın çıldırdı

Altın fiyatları yeni haftayla birlikte çılgın bir yükseliş trendine girdi. 1979 yılından beri altın fiyatlarında böyle bir rakam görülmedi. Tarihte ilk kez psikolojik sınır olan 4 bin dolar seviyeleri de aşıldı. Gram altının fiyatı saat 11.00 itibariyle 6.078 lirada, çeyrek altın ve tam altın fiyatları da uçuşa geçmiş durumda. Altın ile birlikte gümüş de 69.35 dolar ile rekor kırdı.

2025 yılının rekor yatırım aracı olan altın fiyatları, yılın sonlarına gelirken son bir atak daha yaptı. Bu atakla birlikte de rekor üstüne rekor kırdı. Gram altının fiyatı öğle saatlerine gelmeden 6 bin eşiğini aştı. Saat 1.00 itibariyle gram altın fiyatı 6 bin 78 lira. 

Altın, bugün ons başına 4.383,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Spot gümüş ise yüzde 3,2 değer kazanarak 69,35 dolarla rekor kırdı. 

46 yıldır böylesi görülmedi tarihi rekor

Yılbaşından bu yana durdurulamaz bir yükseliş sergileyen altın, 1979 yılından beri görülen en güçlü yıllık performansına imza attı. Altın fiyatları 2025 başından bu güne yüzde 67 oranında değer kazanarak, psikolojik sınır olan 3 bin ve 4 bin dolar seviyelerini tarihte ilk kez aştı. 

Gümüş de rekor kırdı sebebi...

Dolar endeksindeki gerileme de, altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi. Piyasalarda yatırımcılar, 2026 yılında ABD’de iki faiz indirimi yapılmasını fiyatlarken, bu beklenti getiri sağlamayan altının cazibesini artırıyor.

-Spot gümüş ise yüzde 3,2 değer kazanarak 69,35 dolarla rekor kırdı.
-Gümüş ise yıl başından bu yana yüzde 140 artışla altını açık ara geride bıraktı.

Bu yükselişte güçlü yatırım girişleri ve devam eden arz kısıtları etkili oldu.

Altın fiyatlarında son durum
Altın ve gümüş fiyatlarına ne oldu? Tarihte ilk kez sınır aşıldı gümüş ve altın çıldırdı - Resim: 0

