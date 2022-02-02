Altın ve dolar almak için uygun zaman mı? İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tavsiyeler
2 Şubat 2022 altın fiyatları için günün ilk rakamları belli oldu. Gram altın 776 lira seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın 1.280,00 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı ve yüzde 25 için bekleyenlere tüyolar verdi.
FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında başlayan düşüş sürüyor mu? 2 Şubat 2022 gram altın 776,51, çeyrek altın 1.280,00, cumhuriyet altını 5.097,00, yarım altın 2.561,00 liradan alıcı buluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş 'alım fırsatı' için yatırımcıyı uyardı ve şunları söyledi:
-Gram altın TL fiyatı 773 lira 770-780 lira aralığında dengelenmeye çalışıyor. Gram altın TL fiyatında yükselişlerin kalıcı olduğunu tahmin etmiyorum. Gram altın TL fiyatında dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz.
-Şubat ayı ile alakalı hem döviz hem gram altın tarafında yüze 25 alım için beklemeye devam eden kişiyim.
-Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Karşınızda gerileyen gram altın olabilir diye düşünüyorum. Gerileme neye işaret ediyordu. Yüzde 75'ini aldık yüzde 25'nin beklemeye devam ediyoruz. 750 destek seviyesini önemsiyorum.