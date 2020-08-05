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Altın tarihi rekor ! Gram altının fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Bugün gram altın 459,64 liradan alınıyor, 459,74 liradan satılıyor.

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Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini açıkladı.

"Altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal ise şu değerlendirmeyi yaptı:  Salgın kaynaklı endişeler ve gündemdeki mevcut riskler nedeniyle güvenli liman talebinin güç kazanırken, ons altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Pozitif teknik görünümün korunduğu ve tarihi zirvelerden işlem gören gram altında, ons altın ve kur tarafındaki hareketler belirleyici olmaya devam edecektir.

5 Ağustos altın fiyatları

Gram altın 

Gram altın 459,64 liradan alınıyor, 459,74 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 

Çeyrek altın 753,80 liradan alınıyor, 767,80 liradan satılıyor.

Yarım altın

Yarım altın 1.503,10 liradan alınıyor, 1.533,40 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 

Cumhuriyet altını 3.005,80 liradan alınıyor, 3.045,40 liradan satılıyor.

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