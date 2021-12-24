Altın takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneliyor! Görünüşü de parıltısı da aynı
Altın fiyatlarındaki artış düğün hazırlığı yapanları ve takıseverleri yeni arayışlara itti. Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlarına kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler 22, 18 ve 14 ayar yerine üçte biri fiyatına 8 ayar altın takılara yöneldi
Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş, düğün hazırlığı yapanları ve takı severleri görünümü aynı ama değeri düşük altına yönlendirdi. Birçok kişinin kara gün dostu altın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hareketlilikten etkilenen emtialar arasında yer aldı. Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlara kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.
Kapalıçarşı bölgesinde iş yeri bulunan kuyumcu Kadir Kantarcı, Türkiye'de bir dönem "yokluk" göstergesi olarak gösterilmeye çalışılan 8 ayar altının Avrupa'da yıllardır kabul gördüğünü ve kendilerinin de uzun zamandan beri Avrupa ülkelerine toptan 8 ayar altın ihracatı yaptıklarını söyledi.
Altın piyasasındaki hareketlilik ve alım gücünün azalması dolayısıyla ülkede bu alanda oluşan boşluğu doldurmak için Ar-Ge çalışması başlattıklarını, ardından da iki yıl önce tamamı 8 ayar altın takılardan oluşan iş yerini açtıklarını anlatan Kantarcı şöyle konuştu:
"8 ayarı Türkiye'de toptan olarak ilk yapanlardan biriyiz. Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor. Çünkü 14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40'lık bir fiyat farkı var."