Altın takıda maliyeti düşürmek isteyenler 8 ayar altına yöneliyor! Görünüşü de parıltısı da aynı

Döviz ve altın fiyatlarındaki düşüş, düğün hazırlığı yapanları ve takı severleri görünümü aynı ama değeri düşük altına yönlendirdi. Birçok kişinin kara gün dostu altın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hareketlilikten etkilenen emtialar arasında yer aldı. Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlara kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler, 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.