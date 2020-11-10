Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu

Altın fiyatları, hafta başı gelen aşı haberlerinin risk iştahını artırmasıyla birlikte sert düştükten sonra yeniden yükseldi. Gram altın şu sıralar 505 liradan alıcı buluyor.

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Dün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ve gelen aşı müjdesi sonrası haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı altın ve döviz piyasasında hareketlilik yaşandı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 8,58 düşüşle 492,50 liradan işlem gördü. Peki bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın

Alış: 816,30

Satış:829,40

Gram altın

Alış: 505,24

Satış:505,33

Yarım altın

Alış:1.632,60

Satış:1.658,80

Reşat altını

Alış:3.297,77

Satış:3.337,85

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı:



ABD seçimlerini takip ettiğimiz geçen hafta Ons Altın 1877 seviyelerinden 1950 bandı üzerine taşımayı başardı. Teknik açıdan bakıldığında, içerisinde seyrettiği daralan üçgenin ve mavi yükselen trend çizgisinin üzerine kıran Ons Altında yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1970 ve 1991 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Diğer yandan olası yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 1930 ve 1900 seviyeleri destek oluşturabilir.

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın fiyatında 480 lira seviyesine dikkat çekti. Baştürk'ün paylaşımı şöyle;

"Gram altın 8 aylık yükseliş trendinin dip bölgesine yaklaştı... 480 TL önemlidir... 480 üzeri devam, 480 altı elveda...