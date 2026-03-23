Altın resmen çakıldı! En kötü hafta geride kaldı 23 Mart 2026 çeyrek altın, gram altın
Altın yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 1983'ten beri yaşadığı en kötü haftayı geride bıraktı. Yeni haftada gram altın-çeyrek altında son rakamlar yatırımcının takibinde... Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş de önemli bir uyarıda bulundu.
Orta Doğu'da çatışmalar sürerken ABD ve İran taraflarından gelen açıklamalar piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Hürmüz Boğazı gerginliği devam ederken petrol fiyatları yatırımcıların faiz indirimi umudunu tamamen kesti. An itibarıyla gram altın 6 bin 94 TL'den işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 400 liradan tamamladı.Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 94 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 410 liradan satılıyor.
ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.
Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş de "2026 yılında bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun. Paradan para kazanma devri bitmiştir. " dedi.