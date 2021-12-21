Altın resmen çakıldı! 21 Aralık 1065 lirayı gören gram altın ne kadar oldu uzmanlar ne diyor?
Döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik sonucu 1065 TL seviyesine yükselen gram altın resmen çakıldı. Saat 23.00 sıralarında 781 TL seviyesine kadar gerileyen altın günün ilk işlem gününde 706 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar ne diyor? İşte son altın rakamları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni ekonomi tedbirlerini madde madde açıkladı.
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Erdoğan'ın konuşmasının ardından döviz kurlarında meydana gelen sert düşüş, altın fiyatlarında da etkili oldu.
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Bir süredir devam eden kurdaki hareketlilik sonucu gün içinde tarihi rekor kırarak, 1065 seviyesine kadar yükselen gram altın hızla düşüşe geçti.
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Gram altın güne 777 lira seviyesinden başladı. İşte günün ilk rakamları:
Gram: 706,74
Çeyrek: 1.300,00
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