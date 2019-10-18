Altın oran ölçüsüne göre en güzel 10 kadın belirlendi! İşte dünyanın en güzeli

Altın Oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedildi. Mimaride ve sanatta kullanılarak, bir yapının ya da eserinin altın orana yakınlığı, onun aynı zamanda estetik açıdan güzelliğinin ölçüsü kabul görüyordu.

İşte dünyanın en güzel 10 kadını...