Altın oran ölçüsüne göre en güzel 10 kadın belirlendi! İşte dünyanın en güzeli
İNGİLTERE’de Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Doktor Julian De Silva tarafından güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran öçüleriyle yapılan değerlendirmede dünyanın en güzel 10 kadını seçildi.
Altın Oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedildi. Mimaride ve sanatta kullanılarak, bir yapının ya da eserinin altın orana yakınlığı, onun aynı zamanda estetik açıdan güzelliğinin ölçüsü kabul görüyordu.
İşte dünyanın en güzel 10 kadını...
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10. Cara Delevingne
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9. Katy Perry
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8. Natalie Portman
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