Altın önce düştü sonra yükseldi! 752 lira gerileyen gramda son rakam, dev bankadan bomba tahmin
Altın fiyatları bir yükseliyor bir düşüyor. Yatırımcı şaşkın... Dünü değer kaybı ile kapatan altın fiyatları merak ediliyor.Geçtiğimiz haftalarda büyük yükseliş yaşanan gram altın 752 lira geriledi. Uzmanlar ne diyor. Bankaların altın tahmini değişti mi?
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü 5 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 5 bin 348 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.
ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar ile Fed'in faiz kararına rağmen dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.
Altın ons fiyatı 4 bin doların altında
Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.Altının ons fiyatı, 3 bin 985 doların altına kadar geriledi.