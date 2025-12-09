BIST 11.201
Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı

Altın fiyatlarında son rakamlar merak ediliyor. Güne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 700 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında son durum ne? Bugün yurt içinde veri gündemi sakin...

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 5 bin 736 liradan tamamladı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın 5 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor. Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 181 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinin şahin tonda sözle yönlendirmelerde bulunabileceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirtti.

