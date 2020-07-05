Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler...

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Kanal D'de yayınlanan ve televizyon ile müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği ödül törenini oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.