Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 Ödülleri'ni kazanan isimler...
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede çeşitli dallarda ödül kazananlar açıklandı. Yeni tio koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Altın Kelebek için tören yapılmadı. Gecede ödülleri kazanan isimlerin çektikleri videolar da yayınlandı. İşte Altın Kelebek 2020 ödüllerini kazananlar...
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Kanal D'de yayınlanan ve televizyon ile müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği ödül törenini oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimlere Altın Kelebek ödülleri evlerinde ve ofislerinde teslim edildi. Altın Kelebek Ödülleri'ni kazanan isimler ise çektikleri videolarla hayranlarıyla buluştu.
İşte ödül kazananlar...
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