Altın kaplama pasta! Türkiye'nin en pahalı pastasının fiyatı şoke ediyor

Firma yetkilisi Yaşar Kaplan, ürettikleri pastanın Türkiye'nin en pahalı pastası olduğunu söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:

- "Türkiye'de ilk defa bu pastayı biz yaptık. 14 ayar, 340 gram altın kullandık. Bu pasta yenilebilir bir pastadır"