Altın kaplama pasta! Türkiye'nin en pahalı pastasının fiyatı şoke ediyor
ANKARA'da yaklaşık 1.5 yıl önce donuk pasta üretimi yapmak için kurulan bir firma, Dubai'den 340 gramlık yenilebilen altın plaka getirerek Türkiye'nin en pahalı pastasını üretti.
El yapımı keçi sütü, çikolata ve krema kullanarak yapılan pastanın hazırlanması tam 21 gün sürdü. Yenilebilen altın pasta, bugün İstanbul'da başlayacak '17'nci Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı'nda görücüye çıkacak.
56 bin lira ile Türkiye'nin en pahalısı olduğu belirtilen pastanın dilimi, fuarda 6 bin 750 liradan satışa sunulacak. Fuar öncesi Ankara'da tanıtımı yapılan pasta buzdolabında korunurken, başında da özel eğitimli Alman kurt köpeği nöbet tuttu.
Firma yetkilisi Yaşar Kaplan, ürettikleri pastanın Türkiye'nin en pahalı pastası olduğunu söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu:
- "Türkiye'de ilk defa bu pastayı biz yaptık. 14 ayar, 340 gram altın kullandık. Bu pasta yenilebilir bir pastadır"
Bununla sınırlı kalmayacak: Firma fuarda ayrıca, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve çocuk gelişimini destekleyen 'Glütensiz Çocuk Gelişim Pastası'nı tüketicilerin beğenisine sunacak