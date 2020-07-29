Altın kaç lira olur bu fiyattan alınır mı? Altın fiyatını yükseltecek bir haber var

Altının gözü ABD'de : Ünlü Co/DAHA analizinde, ons altının kâr satışları ile karşılaştığına işaret edilerek, bugün ABD'den gelecek karara dikkat çekildi. Fed politika yapıcıları iki gün sürecek politika toplantısına Salı günü başladı ve bugün TSİ 21:00'de toplantı kararları açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21:30'da basın toplantısı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak kararın altın fiyatlarına 'lehta' yansıması olacak deniyor. Altına dair Co/DAHA analizi şöyle:

*"1,980 doların hemen üzerini gördükten sonra kâr satışlarının baskısını hissetmeye başlayan ons altın yeniden 1,950 doları aşmadan önce 1,910 dolar düzeyine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar endeksinin ise 93.5 seviyesinin hemen altından destek bulduğunu görüyoruz.