Altın için bu ilk kez söylendi yeni tahmin olay oldu! Gram, çeyrek altın düştü, fiyatlar tepetaklak

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçen hafta cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.