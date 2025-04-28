Altın için bu ilk kez söylendi yeni tahmin olay oldu! Gram, çeyrek altın düştü, fiyatlar tepetaklak
Altın fiyatları haftaya değer kaybı ile başladı. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ne kadar diye fiyat araştırması yapmaya devam ediyor. Altında geçtiğimiz hafta tarihi zirve görülmüştü. İşte piyasada son rakamlar..
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta altında görüşmemiş rakamlar tabelalara yansıdı ve gram altın 4 bin 300, çeyrek altın 7 bin 80 liradan alıcı buldu. Ani yükseliş sonrası geri çekilme başladı.
Gram altın fiyatı
Altının gram fiyatı, yeni haftada 4 bin 67 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 950 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 291 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçen hafta cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.