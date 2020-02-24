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Altın hızla yükseliyor! 24 Şubat altın ne kadar? İşte altın fiyatları

Hızla yükselmeye devam eden altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalar tarihi zirveyi aşan altını yakından takip ediyor.

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan riskler nedeniyle yükseliş trendine giren altın yüzde 4'lük prim gerçekleştirdi.

330 lirayı gördü

Gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 330 lirayı gördü. Bir süre bu seviyelerden işlem gören altın, sonrasında 325 lira seviyelerinde dengelendi.

24 Şubat’ta gram altın 326 liradan alınıyor, 326 liradan satılıyor.

İşte 24 Şubat altın fiyatları

Gram altın

Gram altın 326 liradan alınıyor, 326 liradan satılıyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın 522 liradan alınıyor, 535 liradan satılıyor.

Tam altın 

Tam altın 2091 liradan alınıyor, 2137 liradan satılıyor.

Yarım altın

Yarım altın 1045 liradan alınıyor, 1071 liradan satılıyor.

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