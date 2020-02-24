Altın hızla yükseliyor! 24 Şubat altın ne kadar? İşte altın fiyatları

Hızla yükselmeye devam eden altın rekor üstüne rekor kırıyor. Piyasalar tarihi zirveyi aşan altını yakından takip ediyor.
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan riskler nedeniyle yükseliş trendine giren altın yüzde 4'lük prim gerçekleştirdi.
330 lirayı gördü
Gram altın fiyatları küresel piyasalarda gece yarısı 330 lirayı gördü. Bir süre bu seviyelerden işlem gören altın, sonrasında 325 lira seviyelerinde dengelendi.
24 Şubat’ta gram altın 326 liradan alınıyor, 326 liradan satılıyor.
İşte 24 Şubat altın fiyatları
Gram altın
Gram altın 326 liradan alınıyor, 326 liradan satılıyor.
Çeyrek altın
Çeyrek altın 522 liradan alınıyor, 535 liradan satılıyor.
Tam altın
Tam altın 2091 liradan alınıyor, 2137 liradan satılıyor.
Yarım altın
Yarım altın 1045 liradan alınıyor, 1071 liradan satılıyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hakan Şükür'den 9 yıl sonra olay yaratan itiraflar! Baskı yaptılar pişmanım