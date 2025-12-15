BIST 11.399
DOLAR 42,70
EURO 50,12
ALTIN 5.954,51

Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi

2025 yılının son günlerine yaklaşırken altın hız kesmiyor. Yatırımcı ise şimdiden 2026 yılını merak ediyor. Gram altın 6 bin lira sınırına yaklaştı. Altın almak isteyenler ne yapmalı?Uzmanlar yükseliş gösteren altın için ne diyor? İşte son rakamlar...

Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi - Resim: 1

Cuma gününü 5 bin 898 liradan tamamlayan gram altın haftaya çok hızlı başladı.Haftanın ilk işlem gününe  yükselişle başlayan gram 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi - Resim: 2

Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı 4 bin 345 dolarda seyrediyor.

Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi - Resim: 3

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi - Resim: 4

A Haber'e konuştan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2026 çok sert bir yıl olacak." dedi ve şunları kaydetti:

