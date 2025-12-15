Altın haftaya bomba gibi başladı! Gram, çeyrek fiyatına bakın İslam Memiş "altın yatırımcısı bu işi bitirmeli" dedi
2025 yılının son günlerine yaklaşırken altın hız kesmiyor. Yatırımcı ise şimdiden 2026 yılını merak ediyor. Gram altın 6 bin lira sınırına yaklaştı. Altın almak isteyenler ne yapmalı?Uzmanlar yükseliş gösteren altın için ne diyor? İşte son rakamlar...
Cuma gününü 5 bin 898 liradan tamamlayan gram altın haftaya çok hızlı başladı.Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram 5 bin 966 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 9 bin 811 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 92 liradan satılıyor. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı 4 bin 345 dolarda seyrediyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.
A Haber'e konuştan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "2026 çok sert bir yıl olacak." dedi ve şunları kaydetti: