Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırıldı! Gram altın 7 bin lirayı aştı
Dün vites düşüren altın fiyatlarında tansiyon yükseldi. Belirsizlikler nedeniyle güvenli liman altına olan talep arttı ve piyasalarda 7 bin liraya doğru ilerleyen gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı geçti. Gram altın için 5 haneli rakamlar konuşulmaya devam ederken yatırımcı fiyatları yakından takip ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldükten sonra fiyatlar ne durumda? İşte haftanın son günü piyasalarda son durum...
Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. 23 Ocak 2026 sabahına altın piyasası tarihi bir rekorla uyandı. İlk kez 4 bin 887 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 951 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı geçti, 7 bin 76 liraya kadar çıktı.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 842,7 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın sabah saatlerinde rekor kırdı ve şu sıralar 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 968 liradan satılıyor. altının onsu da dünkü kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 4 bin 954 dolardan işlem görüyor.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Merkez bankalarının altın taleplerinin devam etmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması, jeopolitik gerilimlerin tam manada giderilmemesi değerli metal fiyatlarındaki yükselişlerin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.