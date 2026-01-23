Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırıldı! Gram altın 7 bin lirayı aştı

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik krizler, emtia piyasalarını altüst etmeye devam ediyor. 23 Ocak 2026 sabahına altın piyasası tarihi bir rekorla uyandı. İlk kez 4 bin 887 dolar barajını aşan ons altın, 4 bin 951 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı geçti, 7 bin 76 liraya kadar çıktı.