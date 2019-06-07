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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum

Dolarda dalgalanmalar devam ederken yatırımcıların en merak ettiği hususlardan biri de altın fiyatları.

Yurt içinde özellikle döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 792,97 TL Satış 813,52 TL

TAM ALTIN: Alış 1.679,47 TL Satış 1.695,95 TL

GRAM ALTIN: Alış 250,01 TL Satış 250,07 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 397,73 TL Satış 406,76 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.647,00 TL Satış 1.663,00 TL

Kürsel piyasalarda da altın zirvede

– Altın fiyatları, Fed´in faiz oranlarını düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, 15 haftanın zirvesinin hafifi altında seyrediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.2 artışla 14.82 dolardan,

– altın, yüzde 0.23 artışla 1,336.6 dolardan,

– bakır, yüzde 0.3 artışla 2.631 dolardan,

– platin, yüzde 0.59 artışla 807.5 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,329.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,669 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları beş ayın en düşük düzeyinden toparlandı ancak artış ABD stoklarındaki artış ve küresel ekonomide görülen yavaşlama etkisiyle baskılandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.

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