Altın fiyatlarında şok düşüş! 23 Eylül 2026 gram altın ne kadar oldu?

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 837 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın 6 bin 796 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 134 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 324 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 330 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Diğer taraftan faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Son zamanlarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalarla dolar endeksinin 100,8 ile 2 ayın en yüksek seviyesini görmesi de değerli metaldeki düşüş eğiliminde etkili oluyor.

YIL SONU TAHMİNİ

Finans Analisti İslam Memiş, olumlu piyasa koşullarında yıl sonuna kadar ons altında 5 bin dolar seviyesinin test edilebileceğini söyledi. Bu rakamın bir tahmin olduğunu ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğini vurguladı. Memiş, fiziki altına yönelik talebin hem bireysel yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafında güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu talebin uzun vadeli fiyatlamaları destekleyen unsurlardan biri olduğunu söyledi.