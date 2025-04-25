Altın fiyatlarında rekor sonrası şoke eden düşüş! ABD'li dev bankadan olay altın tahmini, 'erken olabilir' sinyali
Altının onsu 3 bin 502 dolara yükselerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Haftanın son işlem gününde değer kaybı sürüyor. Geçtiğimiz gün 7 bin lirayı aşan çeyrek altın 6 bin 800 liraya geriledi. ABD’li bir banka daha altın tahminini duyururken İslam Memiş ise düşüşün sebebini açıkladı.
Altın fiyatları yatırımcının odağında...Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da, bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor. ABD’li banka devi JPMorgan, küresel ekonomik risklerin artmasıyla birlikte altının yükselişini sürdüreceğini öngörüyor.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan, yayınladığı son analizde, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin ve ABD'nin gümrük tarifeleri politikalarının küresel resesyon riskini artırdığını belirtti. Banka, bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının gelecek yıl 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Banka piyasadaki talebin beklentileri aşması durumunda, söz konusu fiyat seviyelerine tahmin edilenden daha erken ulaşılabileceğine de dikkat çekti.
İslam Memiş şok düşüş için ne dedi?
Altın fiyatlarında bugün yaşanan büyük düşüş için Altın uzmanı İslam Memiş'ten de açıklama geldi. İslam Memiş bunun gerçek bir düşüş olmadığının altını çizerek, altın almak için beklemek gerektiğini söyledi.