Altın fiyatlarında rekor sonrası şoke eden düşüş! ABD'li dev bankadan olay altın tahmini, 'erken olabilir' sinyali

İslam Memiş şok düşüş için ne dedi?

Altın fiyatlarında bugün yaşanan büyük düşüş için Altın uzmanı İslam Memiş'ten de açıklama geldi. İslam Memiş bunun gerçek bir düşüş olmadığının altını çizerek, altın almak için beklemek gerektiğini söyledi.