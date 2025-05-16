Altın fiyatlarında pişman ettiren değişim! İslam Memiş altın ikinci şans deyip duyurdu
Altın fiyatları 15 Mayıs perşembe günü aylar sonra 4 bin liranın altına indi. İslam Memiş 'karısının altınını satanlar, altın alın borcunuzu ödeyin' diyerek alım zamanı olduğunu ilan etti. Altın gün boyu alım fırsatı verdikten sonra yeniden 4 bin liranın üstüne çıktı. Altının gramı bugün de 4 bin liranın üstünde. Şimdi daha da düşsün diye bekleyip altın almayanlar aynı soruyu soruyor bir daha düşer mi? İslam Memiş bu sorunun yanıtını da verdi.
Altın fiyatları perşembe günü beklenen alım fırsatını sunmuştu. Son 5 haftanın en düşük seviyesine inen gram altın 4 bin liranın altına sarktı ve borcu olana borcunu kapatma fırsatı verdi. Bu düşüşte altın alanlar yoğun olunca altın fiyatları yeniden yükseldi ve 4 bin liranın üstüne çıkarak günü tamamladı. Bugün altın fiyatları güne 4 bin liranın üstünde başladı. Peki altındaki düşüşü kaçıranlar yeni bir şans yakalayabilir mi? İslam Memiş açıkladı.
16 Mayıs 2025 altın fiyatları
Altın fiyatları yeniden yükselişte görünüyor. Zaman zaman küçük düşüşler yaşansa da gramı 4 bin liranın üstünde. Fiyatlar şöyle:
Gram altın 4.021 TL- Ons 3.216, Çeyrek altın 6.699 TL, yarım altın 13.393 TL, tam altın fiyatı da 26.671 lira.
Altın fiyatları yeniden 4 bin liranın üstüne çıkınca bir çok kişi alım fırsatını kaçırdığı için pişmanlık yaşadı. Peki altın bir daha düşer mi, yeniden alım yapmak mümkün mü? Dün 'Karısının altınları bozan haniciler: Altın fiyatları düştü Hanımının altınını bozdurup kumar oynamıştın, bugün ödesin borcunu' diye tweet atarak altında alım zamanı olduğunu açıklayan İslam Memiş, 2. bir şans var diyor.
İslam Memiş Youtube yayınında şunları söyledi:
-Önümüzdeki hafta yükseliş göreceğiz. Gram altın 4150-4200 lirayı göreceğiz. Ons altın tarafında 3200 dolar hatta 3223 dolar seviyesini görecek. O yüzden buraları alım fırsatı olarak değerlendirin.