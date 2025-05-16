Altın fiyatlarında pişman ettiren değişim! İslam Memiş altın ikinci şans deyip duyurdu

Altın fiyatları yeniden 4 bin liranın üstüne çıkınca bir çok kişi alım fırsatını kaçırdığı için pişmanlık yaşadı. Peki altın bir daha düşer mi, yeniden alım yapmak mümkün mü? Dün 'Karısının altınları bozan haniciler: Altın fiyatları düştü Hanımının altınını bozdurup kumar oynamıştın, bugün ödesin borcunu' diye tweet atarak altında alım zamanı olduğunu açıklayan İslam Memiş, 2. bir şans var diyor.