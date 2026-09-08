Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 8 Eylül gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında bugün (8 Eylül 2026 Salı) dalgalı seyir devam ediyor. Güne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde 6.923 TL’nin üzerini gördükten sonra yeniden geriledi. Peki, gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 8 Eylül güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

8 Eylül saat 13.49 itibarıyla gram altın 6.855,12 TL alış ve 6.856,08 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0,06 düşüş yönünde.

Gram altın alış: 6.855,12 TL

Gram altın satış: 6.856,08 TL

Gram altın gün içerisinde en düşük 6.836,93 TL, en yüksek ise 6.923,86 TL seviyesini gördü.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Güncel verilere göre çeyrek altın 10.968,21 TL’den alınırken 11.209,77 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın alış: 10.968,21 TL

Çeyrek altın satış: 11.209,77 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altında da gram ve çeyrek altına paralel hareketlilik görülüyor. 8 Eylül verilerine göre yarım altın 21.867,82 TL alış, 22.419,38 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın alış: 21.867,82 TL

Yarım altın satış: 22.419,38 TL

TAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Tam altının alış fiyatı 44.060 TL, satış fiyatı ise 44.547 TL seviyesinde. Tam altındaki günlük değişim yüzde 0,11 artış yönünde.

Tam altın alış: 44.060 TL

Tam altın satış: 44.547 TL

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını 8 Eylül’de 43.872,74 TL alış ve 44.701,65 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 43.872,74 TL

Cumhuriyet altını satış: 44.701,65 TL

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda ons altın aynı saatlerde 4.397,07 dolar alış ve 4.397,81 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim yüzde 0,17 düşüş yönünde. Altın güne daha güçlü başlamıştı. Bloomberg HT’nin saat 10.00 verilerinde gram altın 6.867 TL, ons altın ise 4.404 dolar civarında işlem görüyordu. Günün ilerleyen bölümünde fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

8 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

8 Eylül gün içindeki güncel piyasa verilerine göre alış-satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.855,12 TL – 6.856,08 TL

Çeyrek altın: 10.968,21 TL – 11.209,77 TL

Yarım altın: 21.867,82 TL – 22.419,38 TL

Tam altın: 44.060 TL – 44.547 TL

Cumhuriyet altını: 43.872,74 TL – 44.701,65 TL

Ons altın: 4.397,07 – 4.397,81 dolar