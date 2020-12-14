Altın fiyatlarında gidişat ne yönde? Gram ve çeyrek altın yeni haftaya işte böyle başladı

Yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili 'yeni haftaya nasıl başladı?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Altında gidişat ne yönde? sorusuna analistler açıklık getirdi. Belirtilene göre, Fed’in açıklamaları ve teşvik görüşmeleri altının hareketini kritik yönde etkileyecek. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar?