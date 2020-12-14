Altın fiyatlarında gidişat ne yönde? Gram ve çeyrek altın yeni haftaya işte böyle başladı
TÜRKİYE, yeni haftada da altında son durum ne? sorusuna yanıt aradı. Yatırımını gram ve çeyrek altından kullananlar yeni hafta başlangıç fiyatlarını merak etti. Öte yandan analistler koronavirüs aşılarının altında yaratacak etkiyi yorumladı. İşte altında son durum...
Yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili 'yeni haftaya nasıl başladı?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Altında gidişat ne yönde? sorusuna analistler açıklık getirdi. Belirtilene göre, Fed’in açıklamaları ve teşvik görüşmeleri altının hareketini kritik yönde etkileyecek. Peki, gram altın yeni güne nasıl başladı? Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın haftanın ilk gününe 467 liradan başlangıç yaptı.
Çeyrek altının satış fiyatı ise yeni güne 761 liradan merhaba dedi. Ons altın ise bin 834 dolar civarında seyrediyor.
Ekonomist Enver Erkan, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi: ABD’de ilk Covid-19 aşılarının konuşlandırılması ve teşvik tasarısı üzerine görüşmelerin devam etmesi yatırımcı tarafında izleniyor. Aşının ilk teslimatlarının bugünden itibaren gerçekleşmesi ve Çarşamba gününe kadar ABD’nin 50 eyaletine ulaştırılması bekleniyor."