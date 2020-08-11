Altın fiyatları zirveye oturdu! 11 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran gram altında fiyatlarlar 476 TL seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı ise 2020 dolar civarında.

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Son haftalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD-Çin gerilimi gibi birçok etken yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında rekor kırılmasına neden oldu.

Neden bu kadar değeleniyor?

Altının değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Altın fiyatları 11 Ağustos

Gram altın / Alış:476 Lira - Satış: 477 Lira

Çeyrek altın / Alış: 777 Lira - Satış: 809 Lira

Yarım altın / Alış: 1.546 Lira - Satış: 1.618 Lira

Cumhuriyet altını / Alış: 3.099 Lira - Satış: 3.222 Lira