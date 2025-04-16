Altın fiyatları zirvede! Ons rekor kırdı, gram altın 4 bin lirayı aştı
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Doların zayıflaması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altının ons fiyatı, bugün yeni bir rekora imza attı. Onstaki yükseliş gramı da etkiledi ve gram altın 4 bin lirayı aştı. İşte altın piyasası...
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 954 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 32 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 580 liradan satılıyor.
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Rekor kırdı
Altının ons fiyatı, bugün 3 bin 395 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda 3 bin 390 dolar seviyesinde bulunuyor.
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