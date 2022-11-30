Altın fiyatları yükseliyor! Alınır mı satılır mı? İslam Memiş yıl sonu için gram altının fiyatını verdi! 150 TL artacak

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,55 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.048 liradan tamamlamıştı. 30 Kasım 2022 Çarşamba gününe de yükselişle başlayan gram altın, 1055 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Birikimini altına yatırmak isteyen vatandaşların kafası karışık. Gram altın fiyatları yükselir mi yoksa düşer mi? Bu fiyattan altın almak kazandırır mı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, akıllarda o soruya cevap verdi ve yıl sonu için gram altın fiyatını açıkladı...