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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 487 çeyrek altın 799 liradan satılıyor

Yükselişini sürdüren altın fiyatlarında bugün de hareketlilik devam ediyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Ekim altın fiyatlarında son durum ne?

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Gram altın fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin etkisine paralel olarak haftanın son işlem gününe tarihi rekor seviyeden başladı.

Gram altın tarihi rekor seviyesini 488.50 TL seviyesine taşırken, gün içinde en düşük 483.21 TL seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 08.46 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.87 oranında yukarıda bulunurken 487.52 TL seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 481 TL seviyesinde hareket ediyordu.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 800'E YAKLAŞTI

Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendiriliyor. Her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

Bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.186,00

SATIŞ: 3.234,00

ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler piyasaların dikkatinde kalmaya devam edecek.

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