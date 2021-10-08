Altın fiyatları yükselişe geçti! Altında kader günü

Altın için kader günü... Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde dar bir fiyat aralığında seyrederken, bugün yükselişe geçti. Altın fiyatları ne kadar oldu? İŞte güncel rakamlar...

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Altın fiyatları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisini bekleyen altın için kritik gün. Altın, yatırımcıların ABD tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 504 lira ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın fiyatı

Fed’in varlık alımı azaltımına dair mesajlarıyla geçen hafta perşembe gününü 5 ayın en düşüğünde kapatan ons altın, yeni haftaya istihdam piyasası görünümünden destek bularak girmişti. Çarşamba günü tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolardaki güçlenmeyle birlikte düşüş kaydeden ons altın, tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.758 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Ağustos ve Eylül ayının büyük kısmını dar bir fiyat aralığında geçiren gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişle bu dar bantı yukarı yönlü kırmıştı. 500 TL civarında yatay bir seyir izleyen gram altın, Temmuz ortasından bu yana en yüksek seviyelerde bulunuyor. Sabah saatlerinden itibaren ise fram altın yükselişe geçti. Piyasada gram altın şu saatlerde 504 lira seviyelerinde seyrediyor.

Güncel altın fiyatları...

Gram altın: 504 lira

Cumhuriyet altını: 3 bin 287 lira

Çeyrek altın (satış): 823 lira

Yarım altın (satış): 1 bin 641 lira

Zinet altın (satış): 3 bin 272 lira

Ata altın (satış): 3 bin 401 lira